Фото: прокуратура

На Дніпропетровщині судитимуть 40-річного чоловіка. Він зґвалтував та вбив дитину

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався у травні. Тоді чоловік заманив 11-річного хлопчика до покинутої будівлі. Там він вдарив дитину, зв’язав руки та зґвалтував. Коли хлопчик заявив, що розповість про це, чоловік задушив його поліетиленовим пакетом.

Наступного дня правоохоронці знайшли тіло дитини. Згодом чоловіка затримали. В його телефоні знайшли файли з матеріалами сексуального насильства над дітьми. При цьому виявилось, це не перший його злочин проти дітей.

"У 2010 році його визнано винним у замаху на умисне вбивство малолітньої дитини, зґвалтуванні та насильницьких діях сексуального характеру", - з'ясували правоохоронці.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.