Фото: поліція Дніпропетровської області

У Самарі на Дніпропетровщині судитимуть 49-річного чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві та крадіжці майна знайомої. Він позичав у жінки гроші нібито з обіцянкою повернути, а також заволодів її золотими та срібними прикрасами

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж лютого–березня чоловік неодноразово звертався до знайомої з проханнями позичити гроші. Обіцяючи повернути кошти, він переконав жінку переказати на вказані ним банківські рахунки понад 37 тисяч гривень. Однак борг так і не повернув.

Крім того, чоловік отримав від потерпілої золоті та срібні прикраси, які згодом здав до ломбарду, а виручені гроші привласнив.

Також, скориставшись відсутністю господині, він таємно викрав майно з її помешкання. Вартість викраденого перевищує 6 тисяч гривень. Згодом чоловік продав ці речі.

Загальна сума збитків, завданих потерпілій, становить майже 70 тисяч гривень.

Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України), та крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.