Россияне убили 11-летнего мальчика в Днепропетровской области: еще двое детей ранены

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей – 12-летний мальчик и 10-летняя девочка – получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Светлая память мальчику", – отметил Ганжа.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание российских средств воздушного приступа на 14 локациях.