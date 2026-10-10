01:35  10 октября
Актриса Ксения Мишина повредила свой новый автомобиль за 5 миллионов
10:24  10 октября
В Ровенской области 14-летняя девушка отравила и задушила военного
14:55  10 октября
На Хмельнитчине в ДТП погиб пассажир: водитель был пьян и без прав
UA | RU
UA | RU
10 октября 2026, 16:27

Россияне убили 11-летнего мальчика в Днепропетровской области: еще двое детей ранены

10 октября 2026, 16:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские войска 10 октября атаковали Покровскую общину Никопольского района, сбросив боеприпас с беспилотника

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей – 12-летний мальчик и 10-летняя девочка – получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Светлая память мальчику", – отметил Ганжа.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание российских средств воздушного приступа на 14 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Днепропетровская область погибший российская армия мальчик
В Запорожье выросло количество жертв российской атаки: 17 погибших
10 октября 2026, 15:59
В Киеве ракета попала в ресторан: четверо пострадавших, один в тяжелом состоянии
10 октября 2026, 15:25
В Николаевской области из-за ночного обстрела повреждены здания ДПС
10 октября 2026, 13:16
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Российский реактивный БПЛА впервые долетел до Львова: что известно
10 октября 2026, 16:38
В Запорожье выросло количество жертв российской атаки: 17 погибших
10 октября 2026, 15:59
В Киеве ракета попала в ресторан: четверо пострадавших, один в тяжелом состоянии
10 октября 2026, 15:25
На Хмельнитчине в ДТП погиб пассажир: водитель был пьян и без прав
10 октября 2026, 14:55
Трамп отреагировал на слова журналиста о том, что Зеленский назвал его слабым
10 октября 2026, 14:41
Можно ли договориться с Кремлем: какой выбор у Украины
10 октября 2026, 14:12
Обстрел Запорожья: количество погибших возросло до 15, раненых – 16
10 октября 2026, 13:52
В Николаевской области из-за ночного обстрела повреждены здания ДПС
10 октября 2026, 13:16
В Запорожье 11 октября объявили днем траура по жертвам российской атаки
10 октября 2026, 12:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Ягун
Остап Дроздов
Все блоги »