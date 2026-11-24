Фото: Київська обласна прокуратура

Апеляційний суд залишив під вартою без права застави 49-річну жінку, підозрювану в організації блокування військової частини Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Відповідне рішення суд ухвалив, розглянувши апеляційну скаргу на запобіжний захід

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та залишив без змін рішення суду першої інстанції про тримання підозрюваної під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, йдеться про події 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Бучанського району. Тоді група людей заблокувала роботу одного з підрозділів Нацгвардії.

Слідчі встановили, що 49-річна жінка через TikTok і Telegram поширювала неправдиві повідомлення про нібито незаконне утримання, катування та вбивства людей на території військової частини. Водночас вона закликала громадян приїжджати до місця розташування підрозділу.

Крім того, за версією слідства, жінка заздалегідь підготувала медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. Разом зі спільником вона приїхала до військового об'єкта, видаючи себе за працівницю екстреної медичної допомоги.

Поблизу військової частини підозрювана записувала відео, у яких стверджувала, що військовослужбовці нібито не допускають її до надання медичної допомоги. Ці записи вона поширювала в соціальних мережах.

Унаслідок цього біля підрозділу зібралися люди. Під час сутичок пошкодили огорожу та ворота військового об'єкта, заблокували входи й виходи, а також рух службового транспорту. Це перешкодило військовослужбовцям виконувати покладені на них завдання.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та несанкціоноване поширення інформації про їхнє розташування в умовах воєнного стану, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Загалом у справі про сутички біля військової частини Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці вже 18 підозрюваних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Нацполіція затримали 13 учасників заворушень.

Як відомо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту.

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