У Кривому Розі під удар потрапила лікарня: двоє жінок і чоловік поранені
Російські війська завдали удару по території однієї з міських лікарень у Кривому Розі. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
За його словами, серед постраждалих – співробітниця лікарні. Вона перебуває у важкому стані та вже в операційній. Ще одна жінка отримала поранення середньої тяжкості. Вона також перебуває в операційній.
Третій постраждалий – чоловік, його стан оцінюють як середньої тяжкості.
За даними місцевих Telegram-каналів, поруч із місцем влучання пошкоджені автомобілі та вибиті вікна. Також пошкоджень зазнали гаражі.
На місці працюють екстрені служби. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські війська атакували центр Кривого Рогу двома боєприпасами "Бандероль". Було відомо про одну постраждалу людину.