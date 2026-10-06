У Кривому Розі під удар потрапила лікарня: двоє жінок і чоловік поранені

Фото: Telegram/Перший міський. Кривий Ріг

Російські війська завдали удару по території однієї з міських лікарень у Кривому Розі. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих – співробітниця лікарні. Вона перебуває у важкому стані та вже в операційній. Ще одна жінка отримала поранення середньої тяжкості. Вона також перебуває в операційній.

Третій постраждалий – чоловік, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними місцевих Telegram-каналів, поруч із місцем влучання пошкоджені автомобілі та вибиті вікна. Також пошкоджень зазнали гаражі.

На місці працюють екстрені служби. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські війська атакували центр Кривого Рогу двома боєприпасами "Бандероль". Було відомо про одну постраждалу людину.