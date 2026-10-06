У Краматорську дрони атакували швидкі та житловий будинок: є загибла і четверо поранених

Фото: Донецька обласна прокуратура

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У період із 22:00 до 22:25 російські військові спрямували два FPV-дрони по автомобілях швидкої медичної допомоги, які були припарковані на одній із вулиць міста.

Троє працівників медичної установи постраждали, коли намагалися врятувати автомобілі після першого влучання. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення тулуба та кінцівок, опіки й контузії. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено три автомобілі швидкої допомоги.

Ще один удар стався близько 22:10 – російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Загинула 49-річна жінка. Ще одна мешканка будинку, 68 років, отримала перелом стопи, осколкові поранення тулуба та кінцівок і контузію.

За фактами атак Краматорська правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня РФ атакувала Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.