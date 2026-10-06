В Кривом Роге под удар попала больница: две женщины и мужчина ранены

Фото: Telegram/Первый городской. Кривой Рог

Российские войска нанесли удар по территории одной из городских больниц в Кривом Роге. В результате атаки ранения получили три человека

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул , передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших сотрудница больницы. Она находится в тяжелом состоянии и уже в операционном. Еще одна женщина получила ранение средней тяжести. Она также находится в операционной.

Третий пострадавший – мужчина, его состояние оценивают как средней тяжести.

По данным местных Telegram-каналов, рядом с местом попадания повреждены автомобили и выбиты окна. Также повреждения получили гаражи.

На месте работают экстренные службы. Последствия атаки уточняются.

Напомним, утром 6 октября российские войска атаковали центр Кривого Рога двумя боеприпасами "Бандероль". Было известно об одном пострадавшем человеке.