На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина та дев'ятеро постраждали
Протягом минулої доби російські війська завдали 48 ударів по 25 населених пунктах Сумської області, застосовуючи ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні дрони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
- Великописарівська громада: внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 49-річний чоловік.
- Сумська громада: через атаку дрона поранено 44-річного чоловіка, пошкоджено приватний будинок, магазин, навчальний заклад, два автомобілі та АЗС. Також меддопомогу надали двом дітям (хлопчикам віком 2 місяці й 1 рік) та 52-річній жінці, які постраждали від ударів КАБами 4 жовтня. Крім того, до лікарні звернулися двоє чоловіків, травмованих під час попередніх обстрілів (2 жовтня та 27 вересня).
- Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу поранення та травми дістали троє чоловіків віком 41, 49 та 29 років.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 955 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Восьмеро людей дістали поранення.
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