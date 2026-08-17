Фото: ДСНС

У місті Марганець Нікопольського району через ворожий обстріл зайнялася двоповерхова нежитлова будівля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Коли на місце прибули вогнеборці та розпочали ліквідацію пожежі, росіяни завдали повторного удару за допомогою безпілотника.

Внаслідок влучання пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, серед особового складу ДСНС постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали п'ятеро людей.