На Львівщині чиновники "нагріли" 4 мільйони на дитячому таборі

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили у Львівській області схему розкрадання коштів. Виявилось, що витрачено майже 4 мільйони гривень на ремонт дитячого табору, хоча робіт не було

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про дитячий табір у Стрийському районі, який приймає обдаровану молодь та дітей з вразливих категорій. Серед обвинувачених називають колишнього начальника районного відділу освіти, директора підрядної компанії, колишнього директора табору та економіста департаменту освіти та культури Львівської міської ради.

На ремонт закладу місто виділило кошти. Проте чиновники завищували вартість матеріалів. Частина робіт, яка була в актах, насправді не виконувалась взагалі. В результаті бюджет втратив майже 4 мільйони гривень.

Правоохоронці розпочали розслідування.

