На Полтавщині та Харківщині накрили нелегальні АЗС

АЗС на Харківщині. Фото: БЕБ

У Полтавській та Харківській областях припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

АЗС працювали без жодних дозвільних документів: не було ні ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, ні сертифікатів якості та документів, що підтверджують його походження.

Незаконна АЗС на Полтавщині

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

бензин та дизельне пальне;

резервуари зі скрапленим газом;

ємності для зберігання пального;

паливороздавальні колонки з комплектуючими.

Наразі одну з АЗС вже повністю демонтували.

Нелегальна АЗС на Харківщині

Демонтаж АЗС на Харківщині

Триває розслідування за фактом незаконного збуту підакцизних товарів. Правоохоронці подали клопотання до суду про арешт вилученого майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині накрили три нелегальні АЗС, які функціонували у Вишгородському та Бучанському районах. Правоохоронці вилучили понад 7 тонн дизельного пального, понад 3 тонни бензину марки А-95 та 4 тонни скрапленого газу.