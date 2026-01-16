Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Схему організував інспектор прикордонної служби. До незаконного обігу наркотиків він залучив двох військовослужбовців та двох цивільних. Учасники групи закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним особам.

Місце для збуту облаштували у звичайній квартирі в одній з багатоповерхівок Нікополя. Придбати наркотики там можна було цілодобово. Збут здійснювали виключно з рук у руки. Основними наркотичними засобами були канабіс і метамфетамін. Зловмисникам за перші місяці діяльності вдалося продати кілька сотень доз отрути.

Правоохоронці припинили незаконний збут, не допустивши подальшого розповсюдження наркотичних засобів.

Під час чергового епізоду збуту всіх учасників групи викрили та затримали. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Затриманим готуються обрати запобіжний захід. Поліція перевіряє їх на причетність до інших злочинів та встановлює повне коло осіб, які входили до злочинної групи.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 55-річну місцеву жительку, яка використовувала таксистів як "кур'єрів наркотиків". Жінці загрожує до 12 років ув'язнення.