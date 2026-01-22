У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок

фото: suspilne.media

В обласному центрі через шахедну атаку пошкоджено багатоповерхівку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У місті досі лунають вибухи. Перекрито рух по Запорізького шосе від вул. Космічна до вул. Панікахі.

Біля багатоповерхівки, куди влучив ворожий безпілотник, уже декілька машин ДСНС.

Згодом влучання підтвердив мер міста Філатов. На місці триває рятувальна операція.

Перед цим росіяни атакували балістикою ще одне велике місто на Дніпропетровщині. Йдеться про Кривий Ріг.