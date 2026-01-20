Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
Люди перекривали дорогу біля Корпусному парку через відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канали.
Як зазначається, жителі Полтави вийшли на проїжджу частину, вимагаючи відновити електропостачання.
Водночас енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та стабілізацією ситуації.
Як повідомлялось, у місті Кременчук на Полтавщині місцеві жителі протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу. Люди заявили, що завтра готові продовжити протести.
