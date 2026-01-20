20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Люди перекривали дорогу біля Корпусному парку через відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канали.

Як зазначається, жителі Полтави вийшли на проїжджу частину, вимагаючи відновити електропостачання.

Водночас енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та стабілізацією ситуації.

Як повідомлялось, у місті Кременчук на Полтавщині місцеві жителі протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу. Люди заявили, що завтра готові продовжити протести.

