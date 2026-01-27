Ілюстративне фото: armyinform

У ніч на 27 січня російські війська вдарили по трьом районам Дніпропетровщини. Ввечері поцілили безпілотником по дев'ятиповерхівці у Кривому Розі. Також окупанти атакували Нікопольщину та Синельниківщину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Через вечірній удар безпілотником по криворізькій дев'ятиповерхівці, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу у квартирі та на балконах рятувальники загасили. У безпечне місце вони вивели 15 людей", – розповів посадовець.

Крім того, російська армія спрямувала БпЛА на Лозуватську громаду, що на Криворіжжі. Люди не постраждали.

Продовжувалися атаки й на Нікопольщину. Район потерпав від ворожих артилерії та РСЗВ "Град". Агресор влучив по Нікополю і Марганцю.

БпЛА росіяни також застосували по Миколаївській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки понівечений приватний будинок.

На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждали 22 людини.