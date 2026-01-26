3 км по снігу: на Дніпропетровщині "Білі янголи" евакуювали померлого

Фото: ГУНП у Дніпропетровській області

Днями правоохоронці евакуаційного екіпажу "Білі янголи" отримали інформацію про смерть 58-річного чоловіка в селі Олександрівка Синельниківського району на Дніпропетровщині

Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції області, передає RegioNews.

"Це прифронтовий населений пункт, однак тут продовжують жити люди – переважно похилого віку. У селі постійно лунають вибухи, будинки вщент розбиті. Ворог методично знищує кожну оселю КАБами та дронами", – розповіли в поліції.

Через пошкоджений міст правоохоронці не могли дістатися до будинку померлого на автомобілі. Транспортний засіб сховали у безпечному місці, а до домівки чоловіка пішли пішки.

На підлозі помешкання правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Попередньо встановлено, що він не мав тілесних ушкоджень і, ймовірно, помер через хронічні захворювання.

Щоб місцевий мешканець міг бути належно похований, члени групи "Білі янголи" пронесли його тіло 3 кілометри по снігу до місця евакуації.

Нагадаємо, нещодавно у Добропільській громаді Донеччини поліцейські з групи "Білі янголи" евакуювали родину, яка кілька днів жила в імпровізованому бліндажі. Родина перебувала в селищі Водянське та опинилась у критичних умовах через постійні обстріли.

