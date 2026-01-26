20:27  26 січня
26 січня 2026, 19:40

3 км по снігу: на Дніпропетровщині "Білі янголи" евакуювали померлого

26 січня 2026, 19:40
Фото: ГУНП у Дніпропетровській області
Днями правоохоронці евакуаційного екіпажу "Білі янголи" отримали інформацію про смерть 58-річного чоловіка в селі Олександрівка Синельниківського району на Дніпропетровщині

Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції області, передає RegioNews.

"Це прифронтовий населений пункт, однак тут продовжують жити люди – переважно похилого віку. У селі постійно лунають вибухи, будинки вщент розбиті. Ворог методично знищує кожну оселю КАБами та дронами", – розповіли в поліції.

Через пошкоджений міст правоохоронці не могли дістатися до будинку померлого на автомобілі. Транспортний засіб сховали у безпечному місці, а до домівки чоловіка пішли пішки.

На підлозі помешкання правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Попередньо встановлено, що він не мав тілесних ушкоджень і, ймовірно, помер через хронічні захворювання.

Щоб місцевий мешканець міг бути належно похований, члени групи "Білі янголи" пронесли його тіло 3 кілометри по снігу до місця евакуації.

Нагадаємо, нещодавно у Добропільській громаді Донеччини поліцейські з групи "Білі янголи" евакуювали родину, яка кілька днів жила в імпровізованому бліндажі. Родина перебувала в селищі Водянське та опинилась у критичних умовах через постійні обстріли.

Читайте також: "Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв

Дніпропетровська область Тіло чоловік евакуація правоохоронці Білі Янголи
З Донеччини за місяць виїхало близько 7 тисяч людей – Філашкін
22 січня 2026, 08:48
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
