13 березня 2026, 09:41

Елітні авто і нерухомість: як живе родина заступника БЕБу на Волині

13 березня 2026, 09:41
Сергій Журавльов. Фото: Bihus.Info
Журналісти Bihus.Info розслідували майновий стан родини заступника керівниці волинського управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова. Виявилось, що родина посадовця володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю

Про це йдеться у новому рослідуванні журналістів, передає RegioNews.

Сам Журавльов пояснює частину активів через батька, який проживає на окупованих територіях і має російський паспорт. За його словами, батько допоміг родині придбати нерухомість та автомобілі, якими користується сам посадовець, зокрема BMW та Ford Mustang.

Журналісти звернули увагу на декларації посадовця, де він зазначав користування нерухомістю та автівками, які офіційно належать батьку.

Також у 2021 році батько став власником квартири та паркомісця в житловому комплексі преміумкласу "Delmar Lux" у Дніпрі, а пізніше придбав земельну ділянку під Києвом.

Активи з'являлися і в інших членів родини. Наприклад, сестра Журавльова у 2024 році придбала офісне приміщення та стала співвласницею великого приміщення у центрі Дніпра, де зараз працює хостел. Саме через цю діяльність дохід Тетяни Журавльової за рік зріс до понад 7,5 млн грн.

Посадовець пояснює такий спосіб життя родини доходами батька, які не відображені в офіційних реєстрах: "Обіг готівки, бартер та інші операції були нормальною практикою", – зазначив він.

За даними журналістів, батьки Журавльова після 2014 року залишилися на окупованій частині Донеччини та отримали російські паспорти. Журавльов пояснив це сімейними обставинами та необхідністю доглядати за родичами похилого віку.

Як зазначає Bihus.Info, під час конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки України у 2025 році кілька кандидатів отримали негативні сигнали від спецслужб через можливі зв’язки з Росією. Це стало підставою і для додаткових перевірок, і для публічного скандалу навколо відбору.

У Бюро економічної безпеки заявили, що після запитів журналістів щодо майна співробітників та їхніх родичів внутрішня безпека відомства розпочала власну перевірку.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. Зокрема, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

