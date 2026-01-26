3 км по снегу: на Днепропетровщине "Белые ангелы" эвакуировали умершего
На днях правоохранители эвакуационного экипажа "Белые ангелы" получили информацию о смерти 58-летнего мужчины в селе Александровка Синельниковского района Днепропетровской области
Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции области, сообщает RegioNews.
"Это прифронтовый населенный пункт, однако здесь продолжают жить люди – преимущественно пожилые люди. В селе постоянно раздаются взрывы, дома наголову разбиты. Враг методически уничтожает каждый дом КАБами и дронами", – рассказали в полиции.
Из-за поврежденного города правоохранители не могли добраться до дома умершего на автомобиле. Транспортное средство спрятали в безопасном месте, а в дом мужчины пошли пешком.
На полу дома правоохранители нашли тело мужчины. Предварительно установлено, что у него не было телесных повреждений и, вероятно, умер из-за хронических заболеваний.
Чтобы местный житель мог быть похоронен, члены группы "Белые ангелы" пронесли его тело 3 километра по снегу до места эвакуации.
Напомним, недавно в Добропольской общине Донбасса полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в поселке Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.
