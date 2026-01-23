Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області обстріли та атаки безпілотників призвели до загибелі та руйнувань у кількох громадах

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області російські обстріли знову призвели до людських жертв та руйнувань. На Нікопольщині загинув 72-річний чоловік, ще двоє людей постраждали: 11-річна дівчинка та 49-річна жінка відновлюватимуться вдома.

Обстріли в Нікопольщині пошкодили будинки та господарські споруди

Протягом дня район піддавався атакам з використанням FPV-дронів та артилерії. Вибухи зафіксовані у Нікополі, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджено 17 приватних будинків та 13 господарських споруд, одна будівля зруйнована повністю. Також постраждали теплиці та автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу у Кривому Розі

Атаки безпілотників та крилатих ракет зафіксовані на Синельниківщині: постраждали місто Синельникове, а також Покровська, Зайцівська та Роздорська громади. Руйнування торкнулися житлових будинків, магазину та об’єктів інфраструктури.

Також удари припали на Магдалинівську громаду Самарівського району, де був пошкоджений приватний будинок, та на Затишнянську громаду Кам’янського району, де постраждала місцева інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники загасили оперативно.

