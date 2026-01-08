У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
Пожежа сталася 7 січня близько 18:50 у Святошинському районі столиці
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
У 16-поверховому будинку на вулиці Якуба Коласа виникла пожежа в одній із квартир на восьмому поверсі.
Коли рятувальники прибули на місце, з'ясувалося, що в кімнаті квартири горить сміття – помешкання було сильно захаращене. Під час гасіння вогню вогнеборці знайшли тіло 86-річного власника квартири.
Рятувальники повністю ліквідували займання. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у грудні на Київщині молода пара загинула від чадного газу. Попередньо, трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.
