Фото: Telegram/vilkul

До пізньої ночі ворог продовжував атакувати Кривий Ріг ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об'єкти

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За добу Кривий Ріг атакували понад 70 БпЛА та балістична ракета "Іскандер-М". Значно пошкоджені об'єкти інфраструктури, виникли кілька пожеж – їх ліквідували рятувальники.

Продовжується ліквідація наслідків ударів, задіяні всі комунальні служби.

Внаслідок ворожих атак та пошкоджень об'єктів інфраструктури без світла перебувають понад 3100 абонентів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

"Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють", – зазначив Вілкул.

У шахтах були заблоковані понад 90 гірників – на ранок рятувальна операція, яка тривала понад 10 годин, була завершена. Всіх шахтарів підняли на поверхню.

Посадовець зазначив, що штаби допомоги постраждалим від атак працюють сьогодні з 08:00 до 17:00. Там можна отримати будматеріали (плівку, ОСБ та інші) і написати заяву на виплату допомоги від міста. Підтримку отримають усі, хто її потребує.

У лікарнях міста перебувають 7 поранених внаслідок атак – четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей, стан яких лікарі оцінюють як задовільний.

У цілому у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Нагадаємо, російські військові з вечора 22 січня атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі.