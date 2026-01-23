Росія атакувала приватний сектор на Донеччині: загинули батько з 5-річним сином

Фото: Прокуратура України

Росія вкотре атакувала мирні регіони України. Загинули люди, є поранені. Прокурори разом із правоохоронцями фіксують наслідки атак і документують воєнні злочини РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Донецька область

22 січня об 22:50 російські війська обстріляли селище Черкаське Краматорського району. Під приціл ворожих БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор.

Від влучання у житлові будинки загинули чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів. Матір загиблого хлопчика перебуває у важкому стані. Її трьох неповнолітніх доньок та поранену жінку лікарі оцінюють як середньої тяжкості: у них діагностовано вибухові травми, опіки та садна. На момент влучання потерпілі були вдома. Зруйновано два домоволодіння.

Дніпропетровська область

У ніч на 23 січня війська РФ атакували БпЛА Синельниківський район. Поранено двох людей, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У Криворізькому районі внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Харківська область

Вночі ЗС РФ атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району ударним безпілотником, попередньо типу "Герань-2". Пошкоджено будинки. Потерпілому чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня ворожа армія атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.