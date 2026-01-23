В Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку: пенсіонерка випала з вікна

Фото: Нацполіція

22 січня в Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку. З'ясувалось, що вона випала з вікна

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Місцева жителька повідомила правоохоронцям, що виявила тіло невідомої жінки біля будинку на вулиці Січових Стрільців. Виявилось, що 77-річна жінка випала з вікна дев'ятого поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці Зараз її тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою "самогубство". Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час гасіння вогню вогнеборці знайшли тіло 86-річного власника квартири.