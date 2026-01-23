16:04  23 січня
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 16:05

В Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку: пенсіонерка випала з вікна

23 січня 2026, 16:05
Фото: Нацполіція
22 січня в Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку. З'ясувалось, що вона випала з вікна

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Місцева жителька повідомила правоохоронцям, що виявила тіло невідомої жінки біля будинку на вулиці Січових Стрільців. Виявилось, що 77-річна жінка випала з вікна дев'ятого поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці Зараз її тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою "самогубство". Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час гасіння вогню вогнеборці знайшли тіло 86-річного власника квартири.

23 січня 2026
