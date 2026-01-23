Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области обстрелы и атаки беспилотников привели к гибели и разрушениям в нескольких громадах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепропетровской области российские обстрелы снова привели к человеческим жертвам и разрушениям. На Никопольщине погиб 72-летний мужчина, еще два человека пострадали: 11-летняя девочка и 49-летняя женщина будут восстанавливаться дома.

Обстрелы в Никопольщине повредили дома и хозяйственные постройки

В течение дня район подвергался атакам с использованием FPV-дронов и артиллерии. Взрывы зафиксированы в Никополе, Покровской, Красногригоревской, Марганецкой и Мировской громадах. В результате обстрелов повреждены 17 частных домов и 13 хозяйственных сооружений, одно здание разрушено полностью. Также пострадали теплицы и автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар в Кривом Роге

Атаки беспилотников и крылатых ракет зафиксированы на Синельниковщине: пострадали город Синельниково, а также Покровская, Зайцевская и Роздорская громады. Разрушения затронули жилые дома, магазин и объекты инфраструктуры.

Также удары пришлись на Магдалиновскую громаду Самаровского района, где был поврежден частный дом, и на Затышнянскую громаду Каменского района, где пострадала местная инфраструктура. В Кривом Роге в результате атаки возник пожар, который спасатели потушили оперативно.

