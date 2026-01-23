19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 18:50

В результате обстрела Днепропетровщины погиб 72-летний мужчина, пострадали 22 дома

23 января 2026, 18:50
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепропетровской области обстрелы и атаки беспилотников привели к гибели и разрушениям в нескольких громадах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепропетровской области российские обстрелы снова привели к человеческим жертвам и разрушениям. На Никопольщине погиб 72-летний мужчина, еще два человека пострадали: 11-летняя девочка и 49-летняя женщина будут восстанавливаться дома.

Обстрелы в Никопольщине повредили дома и хозяйственные постройки

В течение дня район подвергался атакам с использованием FPV-дронов и артиллерии. Взрывы зафиксированы в Никополе, Покровской, Красногригоревской, Марганецкой и Мировской громадах. В результате обстрелов повреждены 17 частных домов и 13 хозяйственных сооружений, одно здание разрушено полностью. Также пострадали теплицы и автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар в Кривом Роге

Атаки беспилотников и крылатых ракет зафиксированы на Синельниковщине: пострадали город Синельниково, а также Покровская, Зайцевская и Роздорская громады. Разрушения затронули жилые дома, магазин и объекты инфраструктуры.

Также удары пришлись на Магдалиновскую громаду Самаровского района, где был поврежден частный дом, и на Затышнянскую громаду Каменского района, где пострадала местная инфраструктура. В Кривом Роге в результате атаки возник пожар, который спасатели потушили оперативно.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске на улице Сечевых Стрельцов местная жительница обнаружила тело неизвестной женщины возле многоэтажного дома.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в 16-этажном доме. Во время тушения огня пожарные нашли тело 86-летнего владельца квартиры.

23 января 2026
