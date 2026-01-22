У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
Аварія сталась увечері 21 січня в Кривому Розі. Внаслідок ДТП серед постраждалих маленький хлопчик
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Кривому Розі зіткнулись Range Rover і дві Honda. Попередньо, внаслідок аварії постраждало четверо людей. У легковику були жінка та 7-річний хлопчик. Обидва отримали травми та були госпіталізовані.
У позашляховику був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Наразі невідомо, він був водієм чи пасажиром. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.
Трагічна ДТП на Черкащині: загинули дві людиниВсі новини »
22 січня 2026, 09:42На Кіровоградщині внаслідок ДТП автомобіль перекинувся в кюветі: травмовані водії
22 січня 2026, 08:15На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
21 січня 2026, 13:28
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:4216 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко