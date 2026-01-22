У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина

Фото: СВОЇ

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі зіткнулись Range Rover і дві Honda. Попередньо, внаслідок аварії постраждало четверо людей. У легковику були жінка та 7-річний хлопчик. Обидва отримали травми та були госпіталізовані.

У позашляховику був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Наразі невідомо, він був водієм чи пасажиром. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

