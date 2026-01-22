19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 17:15

У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина

22 січня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото: СВОЇ
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась увечері 21 січня в Кривому Розі. Внаслідок ДТП серед постраждалих маленький хлопчик

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі зіткнулись Range Rover і дві Honda. Попередньо, внаслідок аварії постраждало четверо людей. У легковику були жінка та 7-річний хлопчик. Обидва отримали травми та були госпіталізовані.

У позашляховику був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Наразі невідомо, він був водієм чи пасажиром. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Дніпропетровська область
Трагічна ДТП на Черкащині: загинули дві людини
22 січня 2026, 09:42
На Кіровоградщині внаслідок ДТП автомобіль перекинувся в кюветі: травмовані водії
22 січня 2026, 08:15
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
21 січня 2026, 13:28
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56
Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »