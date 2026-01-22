Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Volkswagen Caddy виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Audi А4.

Від отриманих травм 41-річний керманич Volkswagen загинув на місці. 18-річний водій Audi помер у лікарні, 18-річна пасажирка Audi після огляду медиками відмовилася від госпіталізації.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини та деталі трагедії.

Нагадаємо, 21 січня на Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.