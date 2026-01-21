На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого дрона

На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
Уламки російського дрона виявили місцеві мешканці в полі на території Миколаївського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На місці вибухотехніки виявили частини збитого Силами оборони російського безпілотника із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.
Фахівці знешкодили боєприпас шляхом контрольованого підриву.
Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.
Нагадаємо, на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною. Безпілотник виявив на території власного домоволодіння житель прикордонного села.
