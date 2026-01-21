Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 21 січня російські військові знову масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Пошкоджена житлова та промислова інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйнована складську будівлю з меблевими виробами. Виникли пожежі, їх загасили рятувальники.

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували.

Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові ворожі удари.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 11 локаціях.