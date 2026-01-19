20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 20:18

На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли

19 січня 2026, 20:18
Фото: Дніпропетровська ОВА
Впродовж дня на Дніпропетровщині ворог завдав ударів по кількох громадах, пошкодивши будівлі та поранивши людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей. 41-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки отримали легкі поранення і лікуватимуться вдома.

Пошкоджені приватні будинки та авто

Протягом дня російська армія атакувала кілька громад Дніпропетровщини: Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Використовували FPV-дрони та артилерію. Внаслідок ударів горіли літня кухня та два приватні будинки, ще 12 будівель отримали пошкодження. Серед постраждалої інфраструктури – 13 багатоповерхівок, 2 господарські споруди та 8 автомобілів. Також понівечені підприємства, адміністративні будівлі, 5 магазинів, медичний заклад та музей. Ворог зачепив лінії електропередач і газогін.

Наслідки обстрілів у Нікополі

У Васильківській громаді на Синельниківщині двоє людей постраждали через удари БпЛА. Це 57-річний чоловік і 22-річна жінка. Обоє отримають амбулаторне лікування, пошкоджено об’єкти місцевої інфраструктури.

По Петропавлівській громаді противник завдав ракетного удару, у результаті якого зайнялася приватна оселя. Ще шість будівель пошкоджено, зруйновані гараж, дві господарські споруди та кілька автомобілів.

Протягом дня захисники неба збили 6 ворожих безпілотників на території Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, російські війська завдали удару керованою авіацією по житловій забудові у Слобідському районі Харкова, внаслідок чого загинула 65-річна місцева мешканка, а дев'ятеро людей віком від 45 до 79 років отримали поранення, троє з них – вибухові травми.

