На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
Впродовж дня на Дніпропетровщині ворог завдав ударів по кількох громадах, пошкодивши будівлі та поранивши людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей. 41-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки отримали легкі поранення і лікуватимуться вдома.
Протягом дня російська армія атакувала кілька громад Дніпропетровщини: Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Використовували FPV-дрони та артилерію. Внаслідок ударів горіли літня кухня та два приватні будинки, ще 12 будівель отримали пошкодження. Серед постраждалої інфраструктури – 13 багатоповерхівок, 2 господарські споруди та 8 автомобілів. Також понівечені підприємства, адміністративні будівлі, 5 магазинів, медичний заклад та музей. Ворог зачепив лінії електропередач і газогін.
У Васильківській громаді на Синельниківщині двоє людей постраждали через удари БпЛА. Це 57-річний чоловік і 22-річна жінка. Обоє отримають амбулаторне лікування, пошкоджено об’єкти місцевої інфраструктури.
По Петропавлівській громаді противник завдав ракетного удару, у результаті якого зайнялася приватна оселя. Ще шість будівель пошкоджено, зруйновані гараж, дві господарські споруди та кілька автомобілів.
Протягом дня захисники неба збили 6 ворожих безпілотників на території Дніпропетровщини.
