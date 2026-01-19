16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 18:43

9 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова

19 січня 2026, 18:43
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Сьогодні у Слобідському районі Харкова російські війська завдали удару керованою авіацією по житловій забудові

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані як приватні, так і багатоповерхові будинки.

Внаслідок обстрілу загинула 65-річна місцева мешканка. Постраждали дев'ятеро людей віком від 45 до 79 років, більшість із яких пережили гостру стресову реакцію. Троє отримали вибухові травми, серед них дві жінки та один чоловік. 73-річну жінку та 49-річного чоловіка госпіталізовано для надання медичної допомоги.

На місце події оперативно прибули всі профільні служби. Поліцейські надають допомогу громадянам, збирають докази та документують наслідки атаки, що кваліфікується як воєнний злочин.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Нагадаємо, за останню добу російські війська обстріляли одразу чотири райони Дніпропетровщини. Які руйнування залишилися після атак і хто постраждав – правоохоронці документують на місці подій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків авіаудар постраждалі загиблий зруйновані будинки руйнування
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
19 січня 2026, 15:59
Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році
19 січня 2026, 14:37
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23
Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11
Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55
РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41
У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »