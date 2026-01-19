Фото: пресслужба поліції

Сьогодні у Слобідському районі Харкова російські війська завдали удару керованою авіацією по житловій забудові

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані як приватні, так і багатоповерхові будинки.

Внаслідок обстрілу загинула 65-річна місцева мешканка. Постраждали дев'ятеро людей віком від 45 до 79 років, більшість із яких пережили гостру стресову реакцію. Троє отримали вибухові травми, серед них дві жінки та один чоловік. 73-річну жінку та 49-річного чоловіка госпіталізовано для надання медичної допомоги.

На місце події оперативно прибули всі профільні служби. Поліцейські надають допомогу громадянам, збирають докази та документують наслідки атаки, що кваліфікується як воєнний злочин.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини.

