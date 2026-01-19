20:22  19 января
19 января 2026, 20:18

На Днепропетровщине ранены пять человек из-за вражеских обстрелов

19 января 2026, 20:18
Фото: Днепропетровская ОВА
В течение дня на Днепропетровщине враг нанес удары по нескольким громадам, повредив здания и ранив людей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никополе в результате вражеского обстрела пострадали пять человек. 41-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина и три женщины получили легкие ранения и будут лечиться дома.

Повреждены частные дома и авто

В течение дня российская армия атаковала несколько громад Днепропетровщины: Покровскую, Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Использовали FPV-дроны и артиллерию. В результате ударов горели летняя кухня и два частных дома, еще 12 зданий получили повреждения. Среди пострадавшей инфраструктуры – 13 многоэтажных дома, 2 хозяйственные постройки и 8 автомобилей. Также изувечены предприятия, административные здания, 5 магазинов, медицинское учреждение и музей. Враг задел линии электропередач и газопровод.

Последствия обстрелов в Никополе

В Васильковской громаде на Синельниковщине два человека пострадали из-за ударов БпЛА. Это 57-летний мужчина и 22-летняя женщина. Оба получат амбулаторное лечение, повреждены объекты местной инфраструктуры.

По Петропавловской громаде противник нанес ракетный удар, в результате которого загорелся частный дом. Еще шесть зданий повреждены, разрушены гараж, две хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

На протяжении дня защитники неба сбили 6 вражеских беспилотников на территории Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, российские войска нанесли удар управляемой авиацией по жилой застройке в Слободском районе Харькова, в результате чего погибла 65-летняя местная жительница, а девять человек в возрасте от 45 до 79 лет получили ранения, трое из них - взрывные травмы.

