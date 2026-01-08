У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У школах Дніпра канікули подовжили ще на дві доби через проблеми з електропостачанням, спричинені російською атакою

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

"Канікули у школах подовжено ще на дві доби", – написав він.

За його словами, у місті всі лікарні переведені на генератори, забезпечені необхідні запаси води, і лікувальний процес не зупиняється.

Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.

У різних районах Дніпра наразі працює близько 130 колонок із технічною водою. За потреби, будуть розгорнуті пункти незламності – наразі їх у місті 89, зазначив мер.

Як відомо, сьогодні 8 січня в Дніпрі через знеструмлення електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Відомо про вісьмох постраждалих. Крім того, в цей день окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг.

Також російська армія 7 січня атакувала критичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Ці дві області повністю опинились без світла.