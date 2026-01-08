08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 07:50

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, частина області залишається без світла

08 січня 2026, 07:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: armyinform
Читайте также
на русском языке

Від вечора до ранку 8 січня сили ППО збили над Дніпропетровською областю 31 ворожий безпілотник

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Попри це, через російську атаку пошкоджена інфраструктура у Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах. Там виникли пожежі.

Станом на 7:30 састина області залишається без світла, фахівці працюють над відновленням електрики.

На Синельниківщині через обстріл виникли пожежі, там частково зруйнований магазин та понівечений гараж.

Крім того, на Нікопольщині ворог обстрілював з артилерії та FPV-дронів Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади.

На щастя, внаслідок усіх атак постраждалих немає.

Нагадаємо, через знеструмлення у Дніпрі електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли безпілотники пошкодження інфраструктура електрика
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
08 січня 2026, 08:51
На Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних
08 січня 2026, 08:49
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
08 січня 2026, 08:36
Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну
08 січня 2026, 08:30
На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
08 січня 2026, 08:19
У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину
08 січня 2026, 08:11
У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
08 січня 2026, 07:58
На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто
08 січня 2026, 07:56
26 тисяч євро за "зелений коридор": на Буковині судитимуть священника та його спільника
08 січня 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »