Ілюстративне фото: armyinform

Від вечора до ранку 8 січня сили ППО збили над Дніпропетровською областю 31 ворожий безпілотник

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Попри це, через російську атаку пошкоджена інфраструктура у Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах. Там виникли пожежі.

Станом на 7:30 састина області залишається без світла, фахівці працюють над відновленням електрики.

На Синельниківщині через обстріл виникли пожежі, там частково зруйнований магазин та понівечений гараж.

Крім того, на Нікопольщині ворог обстрілював з артилерії та FPV-дронів Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади.

На щастя, внаслідок усіх атак постраждалих немає.

Нагадаємо, через знеструмлення у Дніпрі електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено.