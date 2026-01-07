Горіли будинки, постраждали діти: росіяни атакували вночі Дніпро

Фото: ДСНС

В ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Внаслідок атаки російських безпілотників у Дніпрі вночі загорілись багатоповерхові та приватні житлові будинки. Також горіли адміністративні будівлі, автомобілі, об’єкти інфраструктури та газогін.

У Дніпрі постраждали семеро людей. Серед них 8-річна та 16-річна дівчата. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На ранок 7 січня рятувальники загасили всі пожежі.

Нагадаємо, росіяни також атакували Дніпро в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.