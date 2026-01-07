Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В середу, 7 січня, близько 16:30 окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Наразі відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"Ще реактивні шахеди на місто. Бережить себе", – зазначив о 17:19 посадовець.

У Повітряних силах ЗСУ також попередили про рух безпілотників на місто з півдня.

Нагадаємо, вдень 7 січня росіяни вдарили дроном по громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула жінка, постраждали три людини.