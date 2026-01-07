Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Фото: ОВА

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Станом на 12:00 відомо про 8 постраждалих через російський обстріл.

Комунальники вивозять будівельне сміття, а мешканці розчищають квартири від уламків скла та понівечених речей.

Біля пошкоджених будинків працюють волонтери, поліція та місцева влада. Вони фіксують шкоду, щоб люди змогли отримати компенсацію через "єВідновлення" у "Дії".

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.