10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 13:08

Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

07 січня 2026, 13:08
Фото: ОВА
У Дніпрі ліквідовують наслідки нічної атаки

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Станом на 12:00 відомо про 8 постраждалих через російський обстріл.

Комунальники вивозять будівельне сміття, а мешканці розчищають квартири від уламків скла та понівечених речей.

Біля пошкоджених будинків працюють волонтери, поліція та місцева влада. Вони фіксують шкоду, щоб люди змогли отримати компенсацію через "єВідновлення" у "Дії".

Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Удар по Дніпру 7 січня
Нічна атака на Дніпро
Нічна атака на Дніпро 7 січня
Удар по Дніпру: 8 постраждалих
Нічна атака на Дніпро: 8 постраждалих

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.

06 січня 2026
