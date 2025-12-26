Сварка за чаркою закінчилась смертю: на Чернігівщині жінку засудили до 8 років

Фото: Національна поліція

На Чернігівщині суд визнав 33-річну мешканку Ніжинського району винною в умисному вбивстві та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, 25 травня цього року до поліції надійшло повідомлення від жительки села Рудьківка про виявлення на подвір'ї тіла чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні між жінкою та її співмешканцем, під час спільного вживання алкоголю, виник конфлікт. У ході сварки жінка завдала чоловікові ножового поранення, від якого він помер.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури зібрали беззаперечні докази вини обвинуваченої та передали матеріали кримінального провадження до суду.

За результатами розгляду справи суд ухвалив обвинувальний вирок і призначив жінці 8 років ув'язнення.

Нагадаємо,в Кіровоградській області чоловік отримав довічне за вбивство знайомого, розбій та підпал будинку з викраденням цінностей. За рішенням суду він також має виплатити рідним потерпілого понад 1 млн. грн. компенсації.