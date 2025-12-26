15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 12:56

Сварка за чаркою закінчилась смертю: на Чернігівщині жінку засудили до 8 років

26 грудня 2025, 12:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині суд визнав 33-річну мешканку Ніжинського району винною в умисному вбивстві та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, 25 травня цього року до поліції надійшло повідомлення від жительки села Рудьківка про виявлення на подвір'ї тіла чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні між жінкою та її співмешканцем, під час спільного вживання алкоголю, виник конфлікт. У ході сварки жінка завдала чоловікові ножового поранення, від якого він помер.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури зібрали беззаперечні докази вини обвинуваченої та передали матеріали кримінального провадження до суду.

За результатами розгляду справи суд ухвалив обвинувальний вирок і призначив жінці 8 років ув'язнення.

Нагадаємо,в Кіровоградській області чоловік отримав довічне за вбивство знайомого, розбій та підпал будинку з викраденням цінностей. За рішенням суду він також має виплатити рідним потерпілого понад 1 млн. грн. компенсації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область убивство жінка чоловік ножове поранення конфлікт алкоголь алкогольне сп'яніння суд в'язниця
У Києві чоловіка судитимуть за крадіжку пилососа з приватного будинку на Троєщині
26 грудня 2025, 12:50
Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
26 грудня 2025, 09:25
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей
26 грудня 2025, 15:20
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
26 грудня 2025, 15:09
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 14:48
Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: загинув водій електроскутера
26 грудня 2025, 14:43
Наслідки атаки на Умань: Черкаська ОВА оприлюднила фото та подробиці
26 грудня 2025, 14:25
На Вінниччині адвокат збив 10-річну дитину на самокаті: йому повідомили про підозру
26 грудня 2025, 14:10
На Львівщині судитимуть екскерівника лісництва, який завдав збитків державі на 15 млн грн
26 грудня 2025, 13:59
На Абранському перевалі на Закарпатті мікроавтобус врізався у вантажівку: є загиблий та травмовані
26 грудня 2025, 13:45
Надзвичайна ситуація в Карпатах: близько 80 людей застрягли на підйомнику
26 грудня 2025, 13:37
У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя
26 грудня 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »