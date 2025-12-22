У Дніпрі водій збив пенсіонера прямо на "зебрі"

Фото з відкритих джерел

Аварія сталась ввечері 21 грудня на житловому масиві Покровський. Пенсіонер потрапив під колеса іномарки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

20-річний хлопець був за кермом Skoda. Коли він їхав вулицею Юрія Кондратюка, дорогу по "зебрі" переходив пенсіонер. Водій збив 71-річного пішохода.

Відомо, що потерпілого госпіталізували з множинними травмами. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії. При цьому водіїв закликають не порушувати правила, адже це може коштувати життя.

