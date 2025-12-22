На Черкащині в ДТП загинув чоловік, двоє пасажирів госпіталізовані

Фото: поліція

ДТП сталася в неділю, 21 грудня, у місті Золотоноша на вулиці Незалежності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Toyota виїхав на зустрічну смугу, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого наїхав на бортовий камінь, втратив керування та врізався у дерево.

Від отриманих травм 31-річний водій загинув на місці. Двоє пасажирів легковика – 24-річна дівчина та 31-річний чоловік — отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, 21 грудня близько четвертої ранку у Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули три людини.