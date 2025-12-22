08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 09:33

ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі

22 грудня 2025, 09:33
Фото: поліція
ДТП сталася в неділю, 21 грудня, у місті Золотоноша на вулиці Незалежності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Toyota виїхав на зустрічну смугу, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого наїхав на бортовий камінь, втратив керування та врізався у дерево.

Від отриманих травм 31-річний водій загинув на місці. Двоє пасажирів легковика – 24-річна дівчина та 31-річний чоловік — отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

На Черкащині в ДТП загинув чоловік, двоє пасажирів госпіталізовані

Нагадаємо, 21 грудня близько четвертої ранку у Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули три людини.

ДТП події Черкаська область аварія загиблий постраждалі
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
