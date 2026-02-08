У Яготині під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник

Фото: ДСНС Київщини

У місті Яготин Київської області під час ліквідації наслідків чергової ворожої атаки загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє постраждали

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає RegioNews.

За його словами, трагедія сталася під час гасіння масштабної пожежі складських будівель, коли стався раптовий обвал конструкцій.

Унаслідок інциденту загинув пожежний-рятувальник 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Київській області, головний майстер-сержант, 30-річний Михайло Проценко. У загиблого залишилися дружина та двоє малолітніх синів.

Також постраждав командир відділення 22-ї ДПРЧ, майстер-сержант 49-річний Сергій Хоботня, який перебуває під наглядом медиків.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що внаслідок обвалу конструкцій один рятувальник загинув, ще двоє постраждали. Одного з них із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, іншому надали допомогу на місці – його стан задовільний, госпіталізації він не потребує.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті нічної атаки безпілотників у місті Яготин Бориспільського району Київської області сталася пожежа на території складського комплексу компанії "Рошен".

Як відомо, цього дня РФ здійснила чергову масовану атаку на об'єкти інфраструктури та енергосистеми України. Росіяни застосували ударні дрони та ракети.