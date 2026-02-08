16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2026, 09:05

У Яготині під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник

08 лютого 2026, 09:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

У місті Яготин Київської області під час ліквідації наслідків чергової ворожої атаки загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє постраждали

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає RegioNews.

За його словами, трагедія сталася під час гасіння масштабної пожежі складських будівель, коли стався раптовий обвал конструкцій.

Унаслідок інциденту загинув пожежний-рятувальник 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Київській області, головний майстер-сержант, 30-річний Михайло Проценко. У загиблого залишилися дружина та двоє малолітніх синів.

Також постраждав командир відділення 22-ї ДПРЧ, майстер-сержант 49-річний Сергій Хоботня, який перебуває під наглядом медиків.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що внаслідок обвалу конструкцій один рятувальник загинув, ще двоє постраждали. Одного з них із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, іншому надали допомогу на місці – його стан задовільний, госпіталізації він не потребує.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті нічної атаки безпілотників у місті Яготин Бориспільського району Київської області сталася пожежа на території складського комплексу компанії "Рошен".

Як відомо, цього дня РФ здійснила чергову масовану атаку на об'єкти інфраструктури та енергосистеми України. Росіяни застосували ударні дрони та ракети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Київська область склади рятувальник Яготин
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:56
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »