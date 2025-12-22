В Днепре водитель сбил пенсионера прямо на "зебре"

Фото из открытых источников

Авария произошла вечером 21 декабря на жилом массиве Покровский. Пенсионер попал под колеса иномарки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

20-летний парень был за рулем Skoda. Когда он ехал по улице Юрия Кондратюка, дорогу по "зебре" переходил пенсионер. Водитель сбил 71-летнего пешехода.

Известно, что пострадавший госпитализирован с множественными травмами. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. При этом водителей призывают не нарушать правила, ведь это может стоить жизни.

