15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 10:35

В Днепре водитель сбил пенсионера прямо на "зебре"

22 декабря 2025, 10:35
Фото из открытых источников
Авария произошла вечером 21 декабря на жилом массиве Покровский. Пенсионер попал под колеса иномарки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

20-летний парень был за рулем Skoda. Когда он ехал по улице Юрия Кондратюка, дорогу по "зебре" переходил пенсионер. Водитель сбил 71-летнего пешехода.

Известно, что пострадавший госпитализирован с множественными травмами. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. При этом водителей призывают не нарушать правила, ведь это может стоить жизни.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - водитель "Volvo" не соблюдал безопасную дистанцию и вызвал цепное столкновение.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 15:19
У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05
В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55
В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54
Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45
Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря 2025, 14:29
Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14
Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
