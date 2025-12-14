Фото: голова Дніпропетровської ОВА

Протягом кількох годин під вогнем опинилися різні громади області, де зафіксували руйнування цивільної інфраструктури та житла

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська з вечора продовжували обстріли Дніпропетровської області, завдаючи ударів по кількох районах. Під вогнем опинилися цивільні об’єкти та приватна забудова. На місцях працювали екстрені служби, наслідки атак уточнюються.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетного удару пошкоджено заклад харчування. Інформації про постраждалих не надходило, фахівці обстежують будівлю та прилеглу територію, щоб визначити масштаби руйнувань.

Найбільше потерпіла Нікопольщина. Окупанти застосовували FPV-дрони та артилерію по районному центру, а також по Марганецькій і Покровській громадах. Виникла пожежа, один приватний будинок згорів, ще два зазнали пошкоджень. Понівечені автомобілі, частково перебита лінія електропередач. За уточненими даними щодо вечірніх атак, додатково пошкоджені ще дві оселі місцевих жителів і господарська споруда.

Усі фото – з Нікопольщини

У Синельниківському районі під ударами безпілотників опинилися Славгородська та Богинівська громади. В одній із них зайнялася літня кухня на приватному подвір’ї. Рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, у селі Зарічне Чугуївського району російський дрон атакував цивільний легковий автомобіль, внаслідок чого 10-річна дівчинка з пораненнями середньої тяжкості потрапила до лікарні.