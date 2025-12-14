10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
16:51  13 грудня
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
14 грудня 2025, 08:59

Ворог ударив по трьох районах Дніпропетровщини: наслідки обстрілів

14 грудня 2025, 08:59
Фото: голова Дніпропетровської ОВА
Протягом кількох годин під вогнем опинилися різні громади області, де зафіксували руйнування цивільної інфраструктури та житла

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська з вечора продовжували обстріли Дніпропетровської області, завдаючи ударів по кількох районах. Під вогнем опинилися цивільні об’єкти та приватна забудова. На місцях працювали екстрені служби, наслідки атак уточнюються.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетного удару пошкоджено заклад харчування. Інформації про постраждалих не надходило, фахівці обстежують будівлю та прилеглу територію, щоб визначити масштаби руйнувань.

Найбільше потерпіла Нікопольщина. Окупанти застосовували FPV-дрони та артилерію по районному центру, а також по Марганецькій і Покровській громадах. Виникла пожежа, один приватний будинок згорів, ще два зазнали пошкоджень. Понівечені автомобілі, частково перебита лінія електропередач. За уточненими даними щодо вечірніх атак, додатково пошкоджені ще дві оселі місцевих жителів і господарська споруда.

Усі фото – з Нікопольщини

У Синельниківському районі під ударами безпілотників опинилися Славгородська та Богинівська громади. В одній із них зайнялася літня кухня на приватному подвір’ї. Рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, у селі Зарічне Чугуївського району російський дрон атакував цивільний легковий автомобіль, внаслідок чого 10-річна дівчинка з пораненнями середньої тяжкості потрапила до лікарні.

Дніпропетровська область обстріли наслідки атака Нікопольщина Синельникове
Прикордонники показали, як уразили на півдні дві автівки та камеру відеоспостереження росіян
13 грудня 2025, 18:56
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка
13 грудня 2025, 17:43
Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина
13 грудня 2025, 17:20
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Розглядається питання щодо звільнення заступника керівника ОП Олега Татарова
14 грудня 2025, 10:30
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 10:00
У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 138 БпЛА
14 грудня 2025, 09:30
Системна брехня як стиль російської політики
13 грудня 2025, 20:01
Прикордонники показали, як уразили на півдні дві автівки та камеру відеоспостереження росіян
13 грудня 2025, 18:56
На Прикарпатті вантажівка врізалася у бетонну огорожу: рятувальники деблокували двох постраждалих
13 грудня 2025, 18:23
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка
13 грудня 2025, 17:43
Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина
13 грудня 2025, 17:20
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
13 грудня 2025, 16:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Сергій Фурса
