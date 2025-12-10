Фото: поліція

За скоєне фігуранту, 52-річному жителю Стрия, загрожує до пʼяти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У місті Стрий 9 грудня близько 19:30 до лікарні звернувся військовослужбовець РТЦК та СП з забійною раною грудної клітини. Медики повідомили про пацієнта поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що травму працівник ТЦК отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського. Побачивши групу військовослужбовців, перехожий спробував втекти. Коли ж один з військових наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонним інструментом типу "сокира-молоток”.

Поліція встановила й затримала нападника – 52-річного місцевого мешканця.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ (насильство або погроза щодо службової особи, що виконує громадський обов’язок). Санкція статті – до п’яти років ув’язнення.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

