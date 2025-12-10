10:49  10 грудня
10 грудня 2025, 10:38

На Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військового ТЦК

10 грудня 2025, 10:38
Фото: поліція
За скоєне фігуранту, 52-річному жителю Стрия, загрожує до пʼяти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У місті Стрий 9 грудня близько 19:30 до лікарні звернувся військовослужбовець РТЦК та СП з забійною раною грудної клітини. Медики повідомили про пацієнта поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що травму працівник ТЦК отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського. Побачивши групу військовослужбовців, перехожий спробував втекти. Коли ж один з військових наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонним інструментом типу "сокира-молоток”.

Поліція встановила й затримала нападника – 52-річного місцевого мешканця.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ (насильство або погроза щодо службової особи, що виконує громадський обов’язок). Санкція статті – до п’яти років ув’язнення.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

На Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військового ТЦК

Раніше повідомлялося, що працівника ТЦК госпіталізували після нападу чоловіка.

