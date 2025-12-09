Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі поліція затримала 20-річного підозрюваного після жорстокого вбивства чоловіка у власному будинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка у власному будинку. Інцидент стався після конфлікту між потерпілим та його знайомим. За даними слідства, нападник завдав жертві майже 20 ножових поранень, а потім підпалив його тіло, намагаючись приховати сліди злочину.

Повідомлення до правоохоронців надійшло 5 грудня близько 21:05 від дружини потерпілого. Жінка виявила тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та криміналісти, які почали збирати докази та встановлювати обставини трагедії.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні між господарем домоволодіння та його знайомим виникла сварка. Під час конфлікту нападник завдав численних ножових поранень і після цього залишив місце злочину. Оперативники кримінальної поліції встановили місцеперебування 20-річного зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). 8 грудня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину.

