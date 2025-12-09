В Одесі посеред вулиці застрелили людину

19:04  09 грудня
09 грудня 2025, 19:04

09 грудня 2025, 19:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Одеські поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці.

На жаль, потерпілий загинув на місці події.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

Як повідомлялось, на Одещині до 13 років засудили хлопця, який убив матір та семирічну сестру. Трагедія сталась два роки тому.

Одеса убивство поліція Одеська область чоловік
