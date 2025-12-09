У Києві затримали 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями поліція отримала повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі лежить непритомною молода дівчина. Патрульні виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину доставили до лікарні.

Правоохоронці встановили зловмисника – 51-річного місцевого жителя. Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною дівчиною. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її. Згодом дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали фігуранта та оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

