15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 11:02

СБУ затримала продавчиню, яка наводила російські КАБи та артилерію на Лиман

20 листопада 2025, 11:02
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисниця наводила надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони росіян по Лиману

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Коригуванням ворожого вогню займалася завербована 50-річна місцева продавчиня, яка чекала на захоплення регіону. Жінка сама запропонувала ворогу в одному з телеграм-каналів свою допомогу у війні проти України.

Згодом зрадниця отримала завдання відстежувати та передавати ГРУ координати Сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки.

Під час розвідвилазок фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів українських захисників.

Крім цього, жінка завуальовано випитувала "потрібну" інформацію у відвідувачів магазину, здебільшого місцевих жителів.

Зібрану інформацію агентка надсилала "зв’язковому" – її давньому знайомому, який виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу.

Співробітники СБУ викрили і задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи. При обшуку в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Зрадниця оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України, аби "відрізати" від теплопостачання частину двох областей.

