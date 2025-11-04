Харків під ударом: у місті пролунали вибухи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 4 листопада, близько четвертої години ранку, в Харкові пролунали вибухи

Про це повідомило "Суспільне", передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ, протягом приблизно 12 хвилин у місті пролунало п'ять вибухів.

Інформації про постраждалих або масштаби руйнувань наразі немає.

Місцеві служби працюють на місці подій, деталі уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.