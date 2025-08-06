скріншот із відео

Очевидці зняли на відео повітряний вихор, що виник серед вулиць із жвавим рухом транспорту та людей

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У житловому районі Дніпра місцеві жителі зафіксували міні-смерч, який пронісся вулицями серед торгових яток та припаркованих автівок. Незвичне атмосферне явище вдалося зняти на відео, яке швидко розійшлося соцмережами.

На кадрах видно, як потужний вихор з пилу та дрібного сміття підіймається у повітря й переміщується вздовж торговельних яток. Поруч люди та автомобілі продовжують рухатися, не зважаючи на стихійне явище. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі не надходило.

За словами метеорологів, такі локальні смерчі трапляються в Україні переважно у теплу пору року, коли спостерігаються різкі перепади температури повітря. Вони зазвичай мають невелику силу, але можуть бути небезпечними при потраплянні у зону їхнього впливу.

Інцидент стався на житловому масиві Червоний Камінь. Очевидці кажуть, що міні-смерч зʼявився раптово та зник так само швидко.

Раніше повідомлялося, що Київ накрила потужна злива з градом і шквальним вітром. Унаслідок негоди підтопило вулиці та обвалився фасад одного з будинків.