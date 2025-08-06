На Дніпропетровщині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб вивезти двох чоловіків до Молдови
Правоохоронці зірвали спробу організувати незаконний виїзд за кордон із залученням хабаря
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Встановлено, що житель Дніпропетровської області, який раніше проживав на Буковині, планував незаконно перевезти до Молдови двох чоловіків в обхід офіційних пунктів пропуску.
Щоб реалізувати задумане, організатор запропонував прикордоннику хабар у розмірі 500 доларів США та понад 41 тисячу гривень. Однак військовослужбовець одразу повідомив керівництво про протиправну пропозицію. Після цього було розпочато оперативні заходи.
У результаті всіх учасників схеми затримали під час передачі коштів. Гроші, які пропонували як неправомірну вигоду, вилучено. Організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Водночас передбачено можливість внесення застави. Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи мав затриманий зв’язки з іншими подібними схемами незаконного виїзду за кордон.
Раніше повідомлялося, на Львівщині затримали 25-річного мешканця Дрогобича, який організував схему незаконного перетину кордону. Його викрили під час спроби переправити до Польщі двох чоловіків в обхід офіційних пунктів пропуску.