Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Встановлено, що житель Дніпропетровської області, який раніше проживав на Буковині, планував незаконно перевезти до Молдови двох чоловіків в обхід офіційних пунктів пропуску.

Гроші вилучили як речовий доказ

Щоб реалізувати задумане, організатор запропонував прикордоннику хабар у розмірі 500 доларів США та понад 41 тисячу гривень. Однак військовослужбовець одразу повідомив керівництво про протиправну пропозицію. Після цього було розпочато оперативні заходи.

У результаті всіх учасників схеми затримали під час передачі коштів. Гроші, які пропонували як неправомірну вигоду, вилучено. Організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Водночас передбачено можливість внесення застави. Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи мав затриманий зв’язки з іншими подібними схемами незаконного виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, на Львівщині затримали 25-річного мешканця Дрогобича, який організував схему незаконного перетину кордону. Його викрили під час спроби переправити до Польщі двох чоловіків в обхід офіційних пунктів пропуску.